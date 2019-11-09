Помпео обсудил с Меркель противодействие глобальным вызовам

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сотрудничество в противодействии глобальным вызовам. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь США и канцлер ФРГ обсудили совместные усилия двух стран, объединившие Германию и распространившие свободу в Европе, - отмечается в тексте. - Майкл Помпео и Ангела Меркель также рассмотрели общие приоритеты и важную роль партнерства США и Германии в ответе на глобальные и новые вызовы".

Помпео в ходе встречи с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр обменялся мнениями по вопросам, вызывающим взаимную озабоченность, включая "Иран, Китай, Россию, Сирию и Украину".

Кроме того, глава дипведомства встретился с министром финансов Олафом Шольцем. Стороны, отметила Ортэгус, обсудили необходимость разрешения беспошлинных барьеров в торговле, обеспечения безопасности телекоммуникаций и "поддержку Украине против российской агрессии".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.