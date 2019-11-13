Первый европейский завод Tesla будет построен в Берлине

13 ноября 2019 09:46 (UTC+04:00)

Американский производитель электромобилей Tesla построит в Берлине свой первый европейский завод, а также центр проектирования. Об этом заявил глава компании Илон Маск на церемонии Golden Steering Wheel в Германии, пишет агентство Рейтер, передает Trend со ссылкой на Прайм.

По словам Маска, завод (Gigafactory) будет располагаться рядом с новым аэропортом Берлина. В Twitter Маск уточнил, что в Германии компания будет выпускать батареи, двигатели и электромобили, начав с модели Model Y. В октябре компания сообщала, что ожидает начала производства на своем первом европейском заводе в 2021 году.

В июле прошлого года СМИ писали, что Tesla начала переговоры с властями Германии и Нидерландов о строительстве своего первого завода в Европе.

Свой первый зарубежный завод Tesla открыла в Шанхае, где начала тестовое производство Model 3 с опережением графика. Производство Model Y также может быть запущено раньше срока — к лету 2020 года.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

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