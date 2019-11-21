Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о правах человека в Гонконге

21 ноября 2019 05:01 (UTC+04:00)

Палата представителей Конгресса США в среду одобрила так называемый законопроект о демократии и правах человека в Гонконге, требующий от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривающий возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом специальном административном районе КНР. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инициативу поддержали 417 конгрессменов, один проголосовал против. Во вторник этот же законопроект уже одобрил Сенат Конгресса США. Теперь документ поступит на подпись к президенту, который может наложить на него вето.

Ранее в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан выразил США решительный протест в связи одобрением законопроекта Сенатом США. По его словам, Пекин обязательно предпримет ответные меры для защиты своего суверенитета, национальной безопасности и интересов Китая, на которые покушается Вашингтон.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволявший выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления. Они сопровождаются насилием, блокированием дорог, поджогами и актами вандализма.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил о возможности освобождения Apple от пошлин на китайские товары
США 05:15
Показания посла в ЕС подтвердили невиновность Трампа, заявили в Белом доме
США 03:44
Помпео: США не подпишут соглашения о контроле над вооружениями, которые не в их интересах
США 20 ноября 23:19
Комитет Генассамблеи ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам
Европа 20 ноября 22:49
В Узбекистане создали новое поколение эффективных биоудобрений
Бизнес 20 ноября 16:14
Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
Социум 20 ноября 15:25
Лента новостей
Бизнес-модели Google и Facebook угрожают правам человека, заявила Amnesty
В мире 05:36
Трамп заявил о возможности освобождения Apple от пошлин на китайские товары
США 05:15
Президент Эстонии назвала Россию "самым трудным партнером"
Европа 04:39
Британские "Либеральные демократы" пообещали остановить Brexit и легализовать марихуану
Европа 04:26
Мидорад Додик заявил, что Республика Сербская не намерена вступать в НАТО
Европа 04:15
Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
Арабские страны 04:01
Показания посла в ЕС подтвердили невиновность Трампа, заявили в Белом доме
США 03:44
Оксфордский словарь назвал "климатическое ЧП" словом 2019 года
Европа 03:31
В Лондоне масштабная выставка "оживит" историю Трои и связанных с ней мифов
Европа 03:13