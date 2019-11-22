Сенат США принял временный бюджет страны

22 ноября 2019 00:51 (UTC+04:00)

Сенат США в четверг принял временный бюджет страны до 20 декабря, свидетельствуют итоги голосования, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

За документ высказались 74 сенатора, против - 20.

Во вторник документ был принят палатой представителей конгресса США, где большинство, в отличие от сената, у демократов. Теперь документ поступит на подпись к президенту страны.

Временный бюджет определяет порядок финансирования большей части федеральных министерств, не включая министерство обороны и другие ведомства, отвечающие за национальную оборону.

Это уже не первое временное продление бюджета. Финансовый 2019 год закончился в США 1 октября, и тогда законодатели приняли кратковременный бюджет до 21 ноября.

В теории, если руководство конгресса и Белый дом не договорятся по бюджету, США грозит очередной "шатдаун".

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