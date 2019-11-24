Парламент ЛАГ попросил США исключить Судан из "черного" списка

24 ноября 2019 15:36 (UTC+04:00)

Спикер Парламента Лиги арабских государств Машааль бен Фахд ас-Сильми направил послания вице-президенту США Майку Пенсу, спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси и госсекретарю Майку Помпео с призывом исключить Судан из списка государств, поддерживающих терроризм, говорится в заявлении парламента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В послании, в частности, содержится резолюция парламента с призывом снять санкции, а также нота, "в которой с юридической точки зрения излагается обоснование необходимости исключения Судана из списка государств, поддерживающих терроризм".

Судан был включен США в список государств-спонсоров терроризма 12 августа 1993 года. Санкции, в частности, ограничивают возможность работы суданских банков с зарубежными партнерами. В августе новый премьер-министр Судана Абдалла Хамдук сообщил о начале переговоров с США об исключении из американского списка стран, поддерживающих терроризм.

Переходный общеарабский парламент, обладающий консультативными функциями, был создан по решению саммита Лиги арабских государств в марте 2005 года в Алжире. В 2012 году ЛАГ утвердила устав Арабского парламента и придала этой организации постоянный статус. В соответствии с уставом, Арабский парламент должен участвовать в формировании общеарабской политики, способствовать расширению политического представительства в организациях арабского мира.

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