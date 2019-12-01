Жители США потратили рекордные $7,4 млрд на онлайн-покупки в "Черную пятницу"

1 декабря 2019 06:33 (UTC+04:00)

Жители США потратили рекордные $7,4 млрд на покупки в интернет-магазинах в "Черную пятницу" - день крупных распродаж, который следует за отмечаемым в последний четверг ноября Днем благодарения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу телекомпания CNBC со ссылкой на статистические данные Adobe Analytics, которая анализирует информацию от 80 из 100 крупнейших американских торговых сетей.

Показатели текущего года более чем на $1 млрд превысили прошлогодние - на "Черную пятницу" в 2018 году жители США потратили $6,22 млрд. Из них около $2 млрд были потрачены на покупки, совершенные с помощью смартфонов, однако в 2019 году этот показатель также обновил рекорд, увеличившись до $2,9 млрд.

В то же время абсолютный рекорд по суммам, потраченным на покупки в течение суток, удерживает прошлогодний "киберпонедельник", когда в американских интернет-магазинах было куплено товаров на $7,9 млрд. Однако аналитики предрекают, что в нынешнем году этот рекорд также будет побит. По их мнению, в первый рабочий день следующей недели американцы совершат покупок на $9,4 млрд.

Пятница после Дня благодарения традиционно знаменует начало сезона предрождественских распродаж. Термин "Черная пятница" впервые был использован при описании биржевой паники 1869 года, а в современном значении его начали использовать в 1950-х годах для описания автомобильных пробок, возникавших в этот день у торговых центров. В ноябре 1975 года газета The New York Times‎ использовала термин "Черная пятница" для обозначения дня года, когда поток транспорта в городе наиболее интенсивен, а в торговых центрах - наибольшее число покупателей.

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