Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане

1 декабря 2019 18:10 (UTC+04:00)

По меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, двое из них в критическом состоянии, пережает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным полиции, стрельба произошла рано утром в воскресенье в 03.20 -03.25 по местному времени после матча по американскому футболу.

Правоохранители уже были на месте, когда произошел инцидент, однако из-за большого количества людей им не удалось точно установить, кто стрелял.

Как сообщает телеканал, полиция задержала одного подозреваемого, однако в данный момент нет уверенности в том, имеет ли он какое-то отношение к стрельбе.

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