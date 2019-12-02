Белый дом не примет участие в слушаниях по импичменту

2 декабря 2019 05:48 (UTC+04:00)

Белый дом уведомил комитет палаты представителей по судебным делам, что не примет участие в слушаниях по импичменту 4 декабря, сообщает издание Politico, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На прошлой неделе глава комитета палаты представителей по судебным делам Джеррольд Надлер пригласил президента США Дональда Трампа на слушания по импичменту 4 декабря и просил дать ответ до 18.00 местного времени 1 декабря. Он также попросил Трампа определиться к тому времени с кандидатурой юриста, который будет представлять президента в комитете. Позже комитет палаты представителей США по судебным вопросам предписал Трампу уже до 6 декабря ответить об участии в слушаниях его адвоката, при этом дата слушаний - 4 декабря - не менялась.

Ранее Трамп не исключил, что даст показания в конгрессе в рамках рассмотрения импичмента.
"При нынешних условиях мы не намерены участвовать в слушаниях, которые пройдут в среду", - цитирует газета письмо юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне главе комитета палаты представителей по судебным делам Надлеру.

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