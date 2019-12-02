Китай ввел санкции в отношении США

Китай в ответ на принятие в Соединенных Штатах закона по Гонконгу приостанавливает рассмотрение запросов от США на посещение Гонконга американскими военными кораблями и самолетам. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Правительство Китая приняло решение приостановить рассмотрение запросов США на посещение Гонконга американскими военными кораблями и самолетами", - заявила дипломат.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, когда Пекин намерен возобновить рассмотрение соответствующих запросов, Хуа Чуньин сообщила, что "когда это закончится, зависит от дальнейших шагов США".

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