Американские сенаторы призвали администрацию США ввести санкции против Турции

3 декабря 2019 07:29 (UTC+04:00)

Американские сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) и Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) призвали администрацию США ввести санкции против Турции в связи с покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Их письмо, направленное госсекретарю США Майклу Помпео, оказалось в понедельник в распоряжении агентства Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Время для терпения давно закончилось. Пора ввести в действие закон ["О противодействии противникам Америки посредством санкций"]", - заявили законодатели. "Если мы не поступим так, это станет ужасным сигналом для других стран о том, что они могут уклоняться от выполнения законов США без каких-либо последствий для себя", - добавили сенаторы.

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