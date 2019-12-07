Apple может выпустить пять новых iPhone в 2020 году

В будущем году Apple может представить сразу пять моделей iPhone нового поколения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, пишет портал Macrumors со ссылкой на отчет аналитика компании TF Securities Минг-Чи Куо.

Ожидается, что американская корпорация выпустит трехкамерный смартфон с диагональю экрана 6,7 дюйма. Еще одна новинка с тремя камерами получит экран размером не более 6,1 дюйма.

Такую же диагональ будет иметь новый гаджет с двумя камерами. Еще один двухкамерный iPhone оснастят экраном с диагональю 5,4 дюйма. Наконец, самый маленький смартфон из новой линейки получит экран с диагональю не более 4,7 дюйма.

По мнению аналитика, последний гаджет призван заменить iPhone SE с четырехдюймовой диагональю. Он может получить название iPhone SE2. У смартфона появится более мощный процессор – A13.

Эксперт прогнозирует, что его выход придется на первую половину 2020 года. Остальные четыре модели могут выйти во второй половине будущего года. При этом все новинки будут работать с 5G.

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