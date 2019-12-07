Apple может выпустить пять новых iPhone в 2020 году

7 декабря 2019 03:27 (UTC+04:00)

В будущем году Apple может представить сразу пять моделей iPhone нового поколения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, пишет портал Macrumors со ссылкой на отчет аналитика компании TF Securities Минг-Чи Куо.

Ожидается, что американская корпорация выпустит трехкамерный смартфон с диагональю экрана 6,7 дюйма. Еще одна новинка с тремя камерами получит экран размером не более 6,1 дюйма.

Такую же диагональ будет иметь новый гаджет с двумя камерами. Еще один двухкамерный iPhone оснастят экраном с диагональю 5,4 дюйма. Наконец, самый маленький смартфон из новой линейки получит экран с диагональю не более 4,7 дюйма.

По мнению аналитика, последний гаджет призван заменить iPhone SE с четырехдюймовой диагональю. Он может получить название iPhone SE2. У смартфона появится более мощный процессор – A13.

Эксперт прогнозирует, что его выход придется на первую половину 2020 года. Остальные четыре модели могут выйти во второй половине будущего года. При этом все новинки будут работать с 5G.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Samsung сохраняет лидерство на рынке мобильных телефонов Азербайджана
ИКТ 2 декабря 13:51
Android сохраняет лидерство на рынке мобильных операционных систем в Азербайджане
ИКТ 2 декабря 13:43
Самый известный дизайнер Apple покинул компанию
США 29 ноября 01:23
Apple хочет удвоить выпуск наушников AirPods Pro в Китае из-за высокого спроса
Китай 27 ноября 10:24
Apple хочет аннулировать российский патент на телефон с экстренной связью
Россия 21 ноября 13:10
В США регулятор проверит, есть ли дискриминация при выдаче кредитов держателям Apple Card
США 10 ноября 07:18
Лента новостей
Биржи США закончили торги ростом на оптимизме вокруг торговли с КНР
США 04:25
В ЕС заявили о "критическом моменте" для иранской сделки
Европа 04:02
В Брюсселе состоялось межпарламентское заседание Туркменистан – ЕС
Туркменистан 03:42
Эр-Рияд будет сотрудничать с США по делу о стрельбе во Флориде
Арабские страны 03:10
В США заявили, что откажутся от сделки с Китаем в случае невыполнения всех требований
США 02:52
Неизвестные открыли огонь по протестующим в Багдаде
Арабские страны 02:36
Открывший стрельбу на авиабазе ВМС США во Флориде мог быть саудовцем
США 02:15
Нетаньяху не передавал Помпео планов Израиля по аннексии Западного берега
Израиль 01:32
Жители Товузского района с энтузиазмом присоединились к акции по посадке деревьев
Общество 01:18