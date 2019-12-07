Трамп отложил признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями

7 декабря 2019 08:17 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп принял решение отложить признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями. Об этом он объявил в пятницу вечером в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вся необходимая работа по признанию мексиканских наркокартелей террористическими организациями завершена. В соответствии с законом мы готовы это сделать, - отметил Трамп. - Однако по запросу человека, который мне нравится и уважаем мною, который так хорошо с нами работал, президента [Мексики] Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, мы временно откладываем внесение [наркокартелей в список террористических организаций] и активизируем наши совместные усилия, чтобы решительно разобраться с этими жестокими, быстро растущими организациями".

В конце ноября президент Трамп объявил о намерении приравнять мексиканские наркокартели к террористическим группировкам. Власти Мексики указали, что не считают такой шаг необходимым, отметив, что он может повлечь вмешательство со стороны Вашингтона в ее внутренние дела.

Президент Мексики в четверг провел переговоры с министром юстиции США и генеральным прокурором Уильямом Барром.

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