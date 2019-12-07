Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю

7 декабря 2019 08:51 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Всемирный банк должен перестать выдавать Китаю кредиты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? У Китая денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают. Это следует прекратить!" - написал президент в Twitter.

В понедельник министр торговли США Уилбур Росс заявил в интервью телеканалу Fox News, что Трамп намерен повысить пошлины на ряд товаров из Китая, если сторонам не удастся договориться по торговой сделке до 15 декабря.

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