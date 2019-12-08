Проданный за $120 тыс. объект искусства в виде банана был съеден художником

Объект искусства под названием "Комедиант", который на прошлой неделе был продан за $120 тыс. и провозглашен символом глобальной торговли, съели, сообщает The Guardian. Этим объектом, который создал итальянский художник Маурицио Каттелан, являлся банан, приклеенный к стене с помощью липкой ленты.

Съел его художник-акционист Дэвид Датуна, который оторвал банан от стены на выставке Art Basel в Майами, поскольку, по его собственным словам, был голоден.

Издание отмечает, что для покупателя не все потеряно: наверняка он был готов к тому, что банан все равно рано или поздно испортится, поэтому к покупке должен прилагаться сертификат аутентичности. Что позволит владельцу просто заменить банан. На выставке его уже заменили.

Директор галереи, где проходит выставка, уверен, что Датуна не уничтожил работу, поскольку банан - это лишь идея.

Маурицио Каттелан, который купил банан на местном рынке, известен такими работами, как золотой унитаз. Этот объект искусства недавно украли из родового имения Уинстона Черчилля.

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