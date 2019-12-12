Комитет Сената США одобрил выделение $1 млрд на обеспечение энергонезависимости Европы

12 декабря 2019 02:11 (UTC+04:00)

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил в среду законопроект, предусматривающий выделение $1 млрд на обеспечение энергетической безопасности Европы и диверсификацию источников поставок энергоресурсов для снижения роли России. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила директор по связям с общественностью и прессой председателя комитета Сюзанна Рэсс.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы.

Инициатива, которую внес сенатор Кристофер Мерфи (демократ от штата Коннектикут), предполагает, что Госдепартамент и связанные с ним ведомства должны "поддержать усилия Европейской комиссии и правительств стран Центральной и Восточной Европы, направленные на укрепление их энергетической безопасности". В частности, это подразумевает "дипломатическую и политическую поддержку", а также финансовую поддержку конкретных проектов в сфере энергетики. Для этой цели предлагается "выделить финансирование в размере не более $1 млрд для поддержки частных инвестиций в проекты, способствующие диверсификации источников энергии, а также системы транспортировки энергоресурсов в странах Центральной и Восточной Европы".

Законопроект также предполагает выделение Агентству США по торговле и развитию $5 млн для оказания содействия странам Европы и набора дополнительных сотрудников, которые будут заниматься этими вопросами. Аналогичный законопроект уже был одобрен в Палате представителей Конгресса.

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