В США нашлось послание в бутылке, отправленное 36 лет назад

12 декабря 2019 07:09 (UTC+04:00)

Американец Джошуа Мендес, прогуливаясь по пляжу Кейп-Код в Массачусетсе, нашел бутылку с посланием, отправленным 36 лет назад, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Джошуа рассказал, что случайно заметил стеклянную бутылку, почти полностью закопанную в песок. Внутри он обнаружил письмо 11-летней девочки по имени Дженни Браун, отправленное 14 мая 1983 года из города Джонспорт (штат Мэн). Она просила написать ей и прилагала свой адрес.

Мендес вместе со своим 73-летним отцом Полом решили найти Дженни, но засомневались, что спустя столько лет она все еще живет по этому адресу. Объявление опубликовали в соцсетях. На пост в комментариях откликнулась девушка по имени Кэти Мари Браун. Она подтвердила, что письмо отправила ее сестра, которая до сих пор живет в Джонспорте.

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