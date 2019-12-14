В Новом Орлеане из-за кибератаки ввели режим чрезвычайной ситуации

Мэр Нового Орлеана (штат Луизиана) Латоя Кантрелл в пятницу объявила о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в ее Twitter.

Как заявила Кантрелл на пресс-конференции, компьютерные системы, которые используют власти города, подверглись атаке с применением вирусов-вымогателей. Первые свидетельства этого были зафиксированы в ночь на пятницу. В целях предосторожности многие серверы городских служб были отключены. Для защиты компьютеров привлечены специалисты ФБР, Секретной службы США и Национальной гвардии США.

Кантрелл пока не уточнила, какие городские службы столкнулись с наиболее серьезными затруднениями из-за кибератаки. Как отмечают местные телеканалы, полицейское управление и служба пожарной охраны Нового Орлеана продолжают работать.

Власти американских городов и штатов обычно объявляют о введении режима чрезвычайной ситуации лишь в случае стихийных бедствий. Это позволяет им запрашивать у федеральных властей дополнительные средства и ресурсы.

Вирусы-вымогатели - это программы, предназначенные для шифрования без ведома пользователя файлов, хранящихся на атакованных компьютерах. Хакеры обычно требуют от владельцев устройств заплатить криптовалютой за расшифровку данных.

В августе газета The New York Times сообщила, что в текущем году в США кибератакам с применением вирусов-вымогателей подверглись более 40 американских городов. Хакеры выводили из строя компьютерные системы, которые применяет полиция, городские советы, суды, больницы, библиотеки. Властям некоторых из этих городов пришлось выплатить киберпреступникам крупные суммы.

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