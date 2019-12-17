США хотят обсудить с Турцией планы о закрытии базы Инджирлик

17 декабря 2019 08:15 (UTC+04:00)

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что узнал о возможности закрытия американской базы Инджирлик в Турции из газет и хочет обсудить с турецким коллегой, насколько Анкара серьезна в своих намерениях, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США, а также что турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США "геноцида армян" в Османской империи в 1915 году.

"Этот вопрос (о возможном закрытии базы Инджирлик – ред.) не ставился раньше передо мной. Впервые я узнал об этом из газет... так что мне нужно поговорить с моим коллегой из министерства обороны (Турции), чтобы понять, что они действительно имели в виду и насколько они серьезно настроены", - сказал Эспер журналистам. Стенограмму общения распространила пресс-служба Пентагона.

Отвечая на вопрос, считает ли он подобные заявления "пустыми угрозами", Эспер ответил: "не знаю". Он также не стал отвечать на вопрос, считает ли он необходимым вывезти ядерное оружие с базы. "Я не делаю комментарии относительно того, где может располагаться (ядерное - ред.) оружие США", - подчеркнул глава Пентагона.

Говоря о возможном закрытии базы Кюреджик, Эспер также сообщил, что партнеры по НАТО должны обсудить этот вопрос с Анкарой. "Это суверенная нация, поэтому у них есть это неотъемлемое право размещать или не размещать базы НАТО или иностранные войска", - добавил он.

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