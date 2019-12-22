NASA и Boeing успешно посадили Starliner

22 декабря 2019 18:15 (UTC+04:00)

Сотрудники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и корпорации Boeing успешно совершили посадку корабля Starliner на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико. Трансляция ведется в воскресенье на сайте американского космического ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Посадка состоялась по плану - в 07:57 по времени Восточного побережья США (15:58 мск). Starliner был впервые запущен в пятницу в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Atlas V. Стыковка с Международной космической станцией (МКС) планировалась на 22 декабря, однако в полете произошла нештатная ситуация, вызванная сбоем в системе подсчета полетного времени, из-за чего стыковка с орбитальным комплексом была отменена. В итоге корабль было решено вернуть на Землю.

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