Cостояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

28 декабря 2019 14:47 (UTC+04:00)

В текущем году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или 1,2 триллиона долларов США. Об этом сообщает Bloomberg, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно ежегодному "индексу миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), их состояние оценивается в 5,9 триллиона долларов.

Лидером в этом году стал Бернар Арно, глава французской LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton), владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy. Как сообщает Bloomberg, состояние третьего самого богатого человека на планете увеличилось на 36,5 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом.

Богатейшим человеком в мире остается глава Amazon Джефф Безос несмотря на то, что он потерял девять миллиардов в результате бракоразводного процесса. В четверг акции онлайн-ретейлера выросли после того, как компания сообщила о рекордных продажах в праздничный период.

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