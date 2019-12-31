Госдеп: Протестующие в Ираке не проникли в американское посольство

31 декабря 2019 21:56 (UTC+04:00)

Протестующие в Ираке не проникли в посольство США, планов эвакуации персонала нет, посла из страны тоже не эвакуировали, сообщил во вторник РИА Новости представитель госдепартамента, передает Trend.

"Американские сотрудники в безопасности, проникновения не было. Планов эвакуации посольства нет. Посол США в Ираке Мэтт Тьюллер находился в запланированной ранее личной поездке, и сообщения, что он был эвакуирован, не соответствуют действительности. Он возвращается в посольство", - сказал он.

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