Коалиция во главе с США приостановила подготовку иракских военных

4 января 2020 05:22 (UTC+04:00)

Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* приостанавливает обучение военнослужащих сил Ирака после убийства главы иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани в Багдаде. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо главы командования бундесвера по вопросам военных миссий за рубежом генерал-лейтенанта Эриха Пфеффера.

В своем письме членам бундестага Пфеффер заявил, что генерал-лейтенант США Пэт Уайт принял решение повысить уровень защиты сил, развернутых в Ираке в рамках операции "Непоколебимая решимость".

"Таким образом, подготовка иракских вооруженных сил и сил безопасности на всей территории Ирака временно приостановлена", - сообщил Пфеффер.

Пфеффер добавил, что указание "обязательно для всех стран-партнеров", участвующих в рамках операции на полигонах в Ираке.

Ранее представитель минобороны ФРГ заявила, что правила пребывания немецких военнослужащих в Ираке ужесточены, и они не могут передвигаться за пределами воинских расположений.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "ИГ", причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре 2018 года США объявили об уничтожении "халифата ИГ" и выводе своих войск из Сирии. Тем не менее, в стране все еще остаются американские военные, активные боевые действия прекратились, но против террористов проводятся отдельные локальные операции.

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