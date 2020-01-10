Первый замгоссекретаря США обсудил КНДР с представителями Южной Кореи и Японии

10 января 2020 06:19 (UTC+04:00)

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн провел встречи с советником президента Республики Корея по вопросам национальной безопасности Чон Ый Ёном и генсекретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой, в ходе которых обсуждалась координация по КНДР. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус по итогам консультаций, состоявшихся в американской столице, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Первый заместитель госсекретаря и глава офиса по национальной безопасности Республики Корея подтвердили тесную координацию по КНДР. Стороны также обсудили последние события на Ближнем Востоке и продолжение сотрудничества по вопросам глобальной безопасности, - информировали в пресс-службе. - Подтверждено укрепление союза двух стран, отмечена приверженность сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе".

В ходе встречи с Китамурой также обсуждалось "сотрудничество по вопросам безопасности, включая КНДР".

Как сообщили в Госдепартаменте, глава ведомства Майкл Помпео 12-15 января отправится в Сан-Франциско, где проведет переговоры с министрами иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва и Японии Тосимицу Мотэги.

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