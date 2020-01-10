Производитель медоборудования обвинил Apple в нарушении патентных прав

Американская компания Masimo, которая выпускает медицинское диагностическое оборудование, обвинила корпорацию Apple в нарушении патентных прав. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в четверг в электронную базу федерального суда Центрального округа штата Калифорния, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как утверждается в исковом заявлении, поданном Masimo, разработки этой компании и ее дочерних структур были без разрешения применены Apple при создании часов Apple Watch. По словам адвокатов Masimo, речь идет, в частности, о датчиках, позволяющих измерять уровень кислорода в крови.

В иске отмечается, что в 2013 году представители Apple предложили Masimo сотрудничество и ознакомились с некоторыми ее разработками. Компании подписали соглашение о неразглашении информации. По утверждению истцов, вскоре после этого руководство Apple приняло на работу ряд сотрудников Masimo. В их число входили специалисты, которые владели информацией о последних разработках компании.

В Masimo полагают, что Apple без разрешения использовала не менее десятка запатентованных ею разработок. Истцы требуют, чтобы суд запретил Apple делать это, а также обязал компанию выплатить компенсацию.

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