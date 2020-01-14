Помпео: США не отменят санкции по Ирану

Соединенные Штаты продолжат политику санкций против Ирана до тех пор, пока Тегеран не прекратит свою "террористическую деятельность" и не будет установлен внушающий доверие режим проверок иранской ядерной программы. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в понедельник в Стэнфордском университете (штат Калифорния).

"Санкции будут сохраняться [до тех пор], пока Иран не прекратит свою террористическую деятельность и не откажется от намерения обладать ядерным оружием, пока не согласится на режим проверок, который бы позволил внести доверие", - сказал он.

"Мы восстановили сдерживание, но это не вечно, поскольку риски сохраняются, - отметил Помпео. - Мы работаем над тем, чтобы не потерять [достигнутый уровень] сдерживания".

По словам Помпео, окончательное решение об американском присутствии в Ираке будет принято властями этой страны.

"Я уже слышал эту мантру, что наш удар объединил иранцев. Я думаю, что иранский народ хочет свободы", - сказал он.

"Как в итоге решится вопрос с нашим присутствием, будет решено в Ираке. Мы будем работать с избранными [народом] властями в решении вопроса, - отметил Помпео. - Я сделал за 10 дней около 50 телефонных звонков различным представителям иракских властей: суннитским, шиитским лидерам, курдам. В беседах они все заявляют, что рады присутствию США, нашей кампании по борьбе с терроризмом".

Госсекретарь заявил, что полностью поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по сокращению американского военного присутствия в регионе, однако "риски сохраняются".

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