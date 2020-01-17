США направили в Японию самолет, способный обнаруживать загрязнения от ядерных испытаний

17 января 2020 07:14 (UTC+04:00)

США развернули на авиабазе американских ВВС Кадена на японском острове Окинава cамолет радиотехнического обеспечения WC-135W Constant Phoenix, который обеспечивает обнаружение и идентификацию загрязнений, вызванных испытаниями ядерного оружия. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в "Твиттере" сервис Aircraft Spots ("Эйркрафт спотс"), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как предполагает агентство Рёнхап, прибытие в Японию данного самолета является шагом США по усилению наблюдения за деятельностью КНДР в ядерной сфере на фоне роста напряженности на Корейском полуострове.

В 1986 году самолет данного типа был развернут в Европе для контроля состояния атмосферы после аварии на Чернобыльской АЭС.

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