США направили в Японию самолет, способный обнаруживать загрязнения от ядерных испытаний

США развернули на авиабазе американских ВВС Кадена на японском острове Окинава cамолет радиотехнического обеспечения WC-135W Constant Phoenix, который обеспечивает обнаружение и идентификацию загрязнений, вызванных испытаниями ядерного оружия. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в "Твиттере" сервис Aircraft Spots ("Эйркрафт спотс"), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как предполагает агентство Рёнхап, прибытие в Японию данного самолета является шагом США по усилению наблюдения за деятельностью КНДР в ядерной сфере на фоне роста напряженности на Корейском полуострове.

В 1986 году самолет данного типа был развернут в Европе для контроля состояния атмосферы после аварии на Чернобыльской АЭС.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.