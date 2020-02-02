Во Флориде два человека убиты при стрельбе на похоронах

2 февраля 2020 02:17 (UTC+04:00)

В США два человека погибли, столько же получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, открытой в субботу во время похорон в церкви города Ривьера-Бич (штат Флорида). Об этом сообщила городская полиция, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, чрезвычайное происшествие случилось в 14:34 по времени восточного побережья США. "15-летний мальчик получил огнестрельное ранение и умер на месте. Взрослый мужчина, в которого также стреляли, умер на месте", - уточняется в сообщении, опубликованном на сайте управления полиции Ривьеры-Бич. По его данным, ранения получили еще одна женщина и подросток.

Всего было выпущено 13 пуль. Органы правопорядка не уточняют, кто именно и сколько человек стреляли. Арестов пока не последовало.

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