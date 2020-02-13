Экс-директор по коммуникациям Белого дома вернется в администрацию Трампа

Бывшая директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которая ушла с этой должности после того, как признала, что прибегала ко лжи в интересах президента США Дональда Трампа, вновь станет сотрудницей американской администрации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По словам его источников, Хикс станет консультантом Трампа. Она будет отвечать за вопросы, касающиеся предвыборной кампании действующего американского лидера. Хикс будет взаимодействовать с советником и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Хикс входила в ближайшее окружение Трампа еще в период президентской гонки 2016 года. В Белом доме она занималась связями с общественностью и со СМИ, в том числе организовывала для американского лидера интервью. Она также курировала информационно-пропагандистскую политику администрации США.

Хикс ушла с должности директора по коммуникациям Белого дома в марте 2018 года. В феврале 2018 года она в течение более девяти часов отвечала на вопросы членов спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США по поводу расследования приписываемого России вмешательства в выборы в США 2016 года. Она призналась законодателям, что допускала ложь в интересах Трампа.

Полсе ухода из Белого дома Хикс работала в телекомпании Fox News.