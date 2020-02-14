Разбирательство в отношении бывшего и. о. главы ФБР Маккейба прекращено

Уголовное разбирательство в отношении бывшего исполняющего обязанности директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Эндрю Маккейба прекращено, обвинения ему предъявлены не будут. Об этом сообщило в пятницу Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Маккейб был уволен в марте 2018 года. Президент Дональд Трамп и члены Конгресса США от правящей Республиканской партии обвиняли его в политической ангажированности. Маккейб ранее признал, что именно он, будучи исполняющим обязанности главы ФБР, отдал приказ о проведении двух расследований в отношении Трампа в период избирательной кампании 2016 года.