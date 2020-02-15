США начнут проверять на коронавирус пациентов с симптомами гриппа

США начнут проверять людей, которым ранее был поставлен диагноз грипп, на новый коронавирус. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила в пятницу журналистам представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Нэнси Мессониер.

"CDC начал работать с пятью лабораториями по здравоохранению в США...чтобы мы могли начать тестирование людей с симптомами гриппа на наличие нового коронавируса", - сообщила Мессониер.

Подобное тестирование начнется в лабораториях Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Сиэтла, Чикаго и Нью-Йорка и позднее распространится на другие города.

В четверг стало известно о пятнадцатом случае заражения коронавирусом в США среди американских граждан, эвакуированных из Уханя. Сообщалось, что пациент с 7 февраля находился в карантине на военной базе в Техасе после эвакуации из Уханя. Сейчас он изолирован и получает медицинскую помощь в госпитале.

Власти США принимают ряд мер против вируса. Прямое авиасообщение с КНР прекращено, недавно побывавших в Китае иностранцев перестали впускать на территорию США. Несколько сотен американцев, эвакуированных из китайской провинции Хубэй, были помещены в двухнедельный карантин.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.