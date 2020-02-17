Суд в США назначил на 18 февраля телефонные слушания по делу экс-советника Трампа

Окружной судья столичного округа Колумбия Эми Берман Джексон назначила на 18 февраля телефонные слушания по делу бывшего советника президента США Дональда Трампа в период избирательной кампании 2016 года Роджера Стоуна. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в воскресенье документе суда.

Это будут первые слушания после разгоревшегося скандала, связанного с пересмотром гособвинением своей позиции в пользу менее строгого приговора. Вынесение финального решения запланировано на 20 февраля. "Открытые слушания в режиме телеконференции пройдут 18 февраля в 11:00", - постановила судья.

Гособвинение 10 февраля попросило суд приговорить Стоуна к тюремному заключению на срок от семи лет и трех месяцев до девяти лет. Хозяин Белого дома на своей странице в Twitter подверг эту рекомендацию критике. 11 февраля Минюст представил новое ходатайство, в котором просил приговорить Стоуна к менее продолжительному сроку заключения.

Перед этим на фоне решения о пересмотре рекомендации все четыре федеральных прокурора, подписавшие первое ходатайство, взяли самоотвод. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила президента в "политическом вмешательстве" в дело и злоупотреблении властью. Сам Трамп свое вмешательство отрицает, утверждая, что не просил Минюст менять позицию относительно приговора. На этом также настаивает и генпрокурор США Уильям Барр.

Стоун является одним из ближайших доверенных лиц президента США. В ноябре 2019 года он был признан виновным в даче ложных показаний, запугивании свидетеля и попытках помешать расследованию со стороны Конгресса США.

Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января прошлого года. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера, завершившего расследование предполагаемых контактов окружения Трампа с россиянами в ходе избирательной кампании 2016 года, обвинили Стоуна в том, что тот пытался получить у организации WikiLeaks ("Викиликс") похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.