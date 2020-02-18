Трамп заявил, что работает с Эрдоганом по ситуации в Идлибе
Президент США Дональд Трамп заявил, что работает с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в сирийском Идлибе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"У меня был очень хороший разговор с президентом Эрдоганом. Он жесткий парень, но у нас хорошие отношения... он не хочет, чтобы людей там убивали тысячами и сотнями тысяч", - сказал Трамп журналистам.
"Мы говорили об Идлибе, мы работаем вместе и смотрим, что можно сделать", - добавил он.
Президенты США и Турции провели разговор по ситуации в Сирии в понедельник.
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