Трамп заявил, что работает с Эрдоганом по ситуации в Идлибе

Президент США Дональд Трамп заявил, что работает с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в сирийском Идлибе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"У меня был очень хороший разговор с президентом Эрдоганом. Он жесткий парень, но у нас хорошие отношения... он не хочет, чтобы людей там убивали тысячами и сотнями тысяч", - сказал Трамп журналистам.

"Мы говорили об Идлибе, мы работаем вместе и смотрим, что можно сделать", - добавил он.

Президенты США и Турции провели разговор по ситуации в Сирии в понедельник.