В США на праймериз в "супервторник" Байден победил уже в восьми штатах

Бывший вице-президент США Джозеф Байден на первичных выборах в "супервторник" одержал победу уже в семи штатах - Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме и Теннесси, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его главный соперник - сенатор Берни Сандерс - пока победил только в штатах Вермонт и Колорадо. По прогнозу телеканала Fox News, Байден также одержит победу в Массачусетсе.

В США в "супервторник" отбирают делегатов в 14 штатах и одной заморской территории - Американском Самоа. На кону суммарно более 1,3 тыс. голосов делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии.

Исход голосования в штатах Мэн и Техас пока не решен. Ключевыми из данных 14 штатов являются Техас и Калифорния. От первого на съезд демократов поедут 228 делегатов, от второго - 415.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, согласно прогнозам, победил по итогам собраний партийных активистов в Американском Самоа.

Как отмечает газета The New York Times, с учетом предварительных итогов "супервторника" Байден стал лидером по числу поддерживающих его делегатов. Он получил уже суммарно 140 голосов. Сандерса поддержали 102 делегата. Далее идут сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (12), Блумберг (7) и член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард (1).

До начала голосования в "супервторник" Сандерс лидировал по числу поддерживающих его делегатов. У него было 60 голосов, у Байдена - 53.

Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться 1991 голосом делегатов.