США приветствуют договоренности России и Турции по Идлибу

Соединенные Штаты приветствуют достигнутые лидерами России и Турции договоренности, касающиеся ситуации в сирийской провинции Идлиб, и надеются, что они помогут деэскалации ситуации. Об этом, как передает Trend, заявил в четверг ТАСС официальный представитель Госдепартамента США.

"Мы приветствуем сегодняшние сообщения о договоренностях между Турцией и Россией, касающихся прекращения огня в Идлибе. Мы надеемся, что они помогут деэскалации крайне опасной ситуации и облегчению тяжелого гуманитарного кризиса", - сказал он.

"Соединенные Штаты с нетерпением ждут обсуждения деталей развития событий со своим союзником по НАТО Турцией, которая стремится к прочному режиму прекращению огня. Крайне важно сейчас то, какие действия предпримут в самом районе боевых действий [президент Сирии Башар] Асад и те, кто его поддерживает. Это покажет, будет ли прочный режим прекращения огня достигнут", - добавил представитель Госдепартамента.

"Единственный способ решить этот конфликт - это установление режима прекращения огня по всей стране и политическое решение с помощью переговоров в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", - полагает представитель американского внешнеполитического ведомства.

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган на состоявшихся в четверг в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в Идлибе будут прекращены вдоль всей линии соприкосновения с вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать решительную борьбу с терроризмом.