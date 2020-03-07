Конгресс считает, что за катастрофы 737 MAX ответственны Boeing и авиауправление США

Законодатели из комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса считают, что за катастрофы самолетов Boeing 737 MAX несут ответственность сама компания Boeing, а также Федеральное авиационное управление (ФАУ) США. Такие предварительные выводы содержатся в распространенном в пятницу докладе комитета по итогам проведенного расследования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По мнению конгрессменов, катастрофы 737 MAX авиакомпаний Ethiopian Airlines и Lion Air произошли из-за того, что при проектировании и создании самолета были допущены ошибки, а ФАУ не выполнило свои обязанности по их выявлению.

"Проектировка и создание компанией Boeing самолета 737 MAX были омрачены техническими сбоями, недостатком прозрачности по отношению как к регуляторам, так и к клиентам, а также попытками затруднить доступ к информации по поводу устройства самолета", - говорится в документе.

"Расследование комитета также установило, что процесс сертификации Boeing 737 MAX со стороны ФАУ был чрезвычайно неудовлетворительным и ФАУ не выполнило своих обязанностей выявить главные недостатки в сфере безопасности, а также удостовериться в том, что они будут соответствующим образом устранены во время процесса сертификации. Сочетание этих ошибок привело к тому, что самолеты Lion Air и Ethiopian Airlines были обречены [на катастрофу]", - убеждены конгрессмены.