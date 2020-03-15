Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,4 тысяч

Число зафиксированных в США случаев заражения новым коронавирусом составило 2430, умерли 50 человек. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Теперь, как отмечает CNN, коронавирус выявлен у 70 репатриированных американцев, а также у 2430 жителей 49 штатов и столичного округа Колумбия. Западная Вирджиния остается единственным американским штатом, где пока не обнаружили ни одного инфицированного. 37 летальных случаев подтверждены в штате Вашингтон, пять - в Калифорнии, два - во Флориде и по одному в Колорадо, Джорджии, Канзасе, Нью-Джерси, Нью-Йорке и Южной Дакоте.

Ранее в субботу власти США сообщили о 2226 подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом.

Американский президент Дональд Трамп ввел 13 марта общенациональный режим чрезвычайной ситуации. Это позволит упростить процесс выделения средств из федерального бюджета властям городов и штатов на борьбу с распространением вируса.