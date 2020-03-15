Royal Caribbean приостановила круизы своих судов во всем мире до 11 апреля

Компания Royal Caribbean ("Ройял кариббиан") приостановила до 11 апреля круизы своих судов не только в пределах территориальных вод США, но и во всем мире на фоне опасений по поводу распространения нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на ее сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ввиду глобальной ситуации с общественным здравоохранением Royal Caribbean решила временно прекратить плавание всего своего флота в мире с полуночи воскресенья. Мы завершим все уже совершаемые плавания в намеченные сроки и поможем пассажирам благополучно вернуться домой", - уточнила компания. Royal Caribbean рассчитывает возобновить круизы 11 апреля.

Президент США Дональд Трамп написал в пятницу на своей странице в "Твиттере", что Royal Caribbean, Carnival ("Карнивал"), Norwegian ("Норвиджен") и MSC (Эм-эс-си) по настоянию американских властей согласились приостановить рейсы своих круизных лайнеров на 30 дней из-за коронавируса. Royal Caribbean первоначально ограничилась только прекращением плавания в территориальных водах Соединенных Штатов.

По данным телекомпании Си-эн-эн, число случаев заражения коронавирусом в США достигло 2430, умерли 50 человек. Трамп ввел 13 марта общенациональный режим чрезвычайной ситуации.