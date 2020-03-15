Вашингтон не исключает расширения списка стран, въезд из которых в США будет запрещен

Власти Соединенных Штатов не исключают, что по мере распространения в мире нового коронавируса список стран, в отношении которых действует запрет на въезд в США, будет расширен. Об этом сообщил журналистам в субботу во время телефонного брифинга представитель Министерства внутренней безопасности (МВБ) США высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К настоящему моменту запрет Вашингтона действует в отношении иностранцев, побывавших недавно в Китае, Иране, странах Шенгенской зоны. С понедельника к этому списку добавятся также Великобритания и Ирландия.

Как объяснил сотрудник МВБ, запрет в их отношении вводился на фоне того, что в этих государствах активно увеличивалось число заболевших. Касательно европейских стран ситуация также осложнялась отсутствием между ними пограничного контроля. "Не стоит воспринимать это как оскорбление в отношении этих стран, это нужно рассматривать как защитную меру", - сказал он.

"Вы не видите в этом списке других стран по той причине, что на данный момент мы не рассматриваем их как потенциально серьезный источник заражения <...>. Если в других регионах мира будет наблюдаться схожий потенциал, они будут рассмотрены на предмет введения ограничений на въезд", - добавил представитель МВБ.

По данным телекомпании CNN, к настоящему моменту в США число случаев заражения новым коронавирусом возросло до 2655, умерли 56 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 142 тысяч человек, почти 5,4 тысячи умерли.