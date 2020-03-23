Американский сенатор Рэнд Пол заразился коронавирусом

Сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки) стал первым из законодателей США, заразившимся коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У сенатора Рэнда Пола выявлен коронавирус. Он чувствует себя хорошо и находится на карантине, - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье на странице законодателя в Twitter. - Каких-либо симптомов не было, тест был сделан в качестве меры предосторожности по причине частых поездок и мероприятий сенатора. Он не в курсе каких-либо контактов с зараженными людьми".

"Рэнд Пол планирует вернуться в Сенат после завершения карантина для продолжения работы во благо жителей Кентукки в это трудное время", - отмечается в сообщении.

Ранее коронавирус был выявлен у конгрессменов Бенджамина Макадамса (демократ от штата Юта) и Марио Диас-Баларта (республиканец от штата Флорида).

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 31 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 390 человек.

Почти половина всех случаев заражения в США - более 12 тыс. - приходятся на штат Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный мегаполис. Далее идут штаты Вашингтон и Калифорния. В них зарегистрированы соответственно почти 1,8 тыс. и около 1,5 тыс. случаев.