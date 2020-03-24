Южная Корея и США продолжат диалог о военных расходах в формате видеоконференции

Представители Республики Корея и США рассматривают возможность проведения дальнейших переговоров о расходах на совместную оборону в режиме видеоконференции из-за распространения в обеих странах коронавируса нового типа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в настоящее стороны проводят консультации с помощью электронной почты и по телефону. Власти обеих стран рекомендуют своим гражданам максимально избегать личных контактов.

На прошлой неделе стороны провели очередной раунд переговоров в Лос-Анджелесе, но так и не смогли достичь компромисса относительно доли расходов Сеула на содержание американских военнослужащих, дислоцированных на Корейском полуострове. США настаивали на четырехкратном увеличении расходов южнокорейской стороны до $4 млрд в год. Эту сумму Сеул считает нереалистично завышенной.

С 2018 года Вашингтон требует от Сеула повышения доли взносов на содержание контингента США в Республике Корея. Южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн).

Войска США находятся в Южной Корее со времен Корейской войны 1950-1953 годов. Условия их пребывания регулируются соглашением, подписанным двумя странами 26 января 1950 года.