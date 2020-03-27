Facebook назначил экс-замминистра Минфина США независимым членом совета директоров

Американская корпорация Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, объявила в четверг о назначении бывшего заместителя министра финансов США (занимал пост с 2005 по 2009 год) Роберта Киммитта на позицию ведущего независимого члена совета директоров. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы искали лидера, который привнесет серьезный контроль и имеет опыт в сфере управления. Я уверен, что Боб (Роберт Киммитт - прим. ТАСС) сделает наш совет [директоров] и компанию лучше, я с нетерпением жду сотрудничества с ним", - отметил глава Facebook Марк Цукерберг.

Означенная должность подразумевает отсутствие каких-либо финансовых отношений между независимым членом совета и компанией, кроме выплат "гонорара за членство" со стороны корпорации.

Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория соцсети "Фейсбук" превышает 2,5 млрд пользователей. Как заявляли в компании, в мире свыше 2,89 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов. В этот список включены соцсети "Фейсбук" и "Инстаграм", а также приложения WhatsApp ("Вотсап") и Messenger ("Мессенджер").