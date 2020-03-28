Число зараженных коронавирусом в Нью-Йорке за сутки увеличилось более чем на 3,5 тыс.

Количество зараженных новым коронавирусом в городе Нью-Йорке за сутки возросло на 3 585, а летальных исходов - на 85. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте мэра мегаполиса Билла де Блазио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию дел на 18:00 27 марта зарегистрировано 26 697 случаев COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание) и 450 умерших. В Бронксе насчитывается 4 880 подтвержденных случаев заражения, в Бруклине - 7 091, на Манхэттене - 4 627, в Куинсе - 8 529 и на Стейтен-Айленде - 1 534", - говорится в сообщении.

Сутки назад в городе насчитывалось 23 112 зараженных и 365 умерших от COVID-19.

Как сообщил в пятницу губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, в его штате за последние сутки зафиксировали 7 377 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выросло до 44 635. При этом число умерших из-за заражения коронавирусом увеличилось за сутки на 134, достигнув 519.