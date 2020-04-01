Умер нобелевский лауреат по физике Уоррен Андерсон
Американский лауреат Нобелевской премии по физике Филип Уоррен Андерсон умер в возрасте 96 лет. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Андерсон стал лауреатом Нобелевской премии по физике в 1977 году совместно с Невиллом Фрэнсисом Моттом и Джоном Хазбруком Ван Флеком "за фундаментальные теоретические исследования электронной структуры магнитных и неупорядоченных систем", указывает газета.
Андерсон является одним из создателей теории неупорядоченных систем. Он разработал количественную теорию ферромагнетизма, теорию "грязных" сверхпроводников. Экспериментально подтвердил существование эффекта Джозефсона (совместно с Джоном Роуэллом), ввел термин "слабая сверхпроводимость" и ряд других.
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