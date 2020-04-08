США приостановят взносы в бюджет ВОЗ
Власти Соединенных Штатов намерены приостановить взносы в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил во вторник на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"ВОЗ получает от США большие объемы средств. Мы собираемся приостановить [выделение] денег, которые мы тратим на ВОЗ", - сказал глава вашингтонской администрации.
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