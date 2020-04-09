Республиканцы в Конгрессе США пригрозили Эр-Рияду ответными мерами из-за ситуации с нефтью

США 9 апреля 2020 01:21 (UTC+04:00)
Республиканцы в Конгрессе США пригрозили Эр-Рияду ответными мерами из-за ситуации с нефтью

Группа американских конгрессменов-республиканцев направила письмо наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, в котором призвала королевство предпринять шаги для стабилизации цен на нефть, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в распространенном в среду документе, в противном случае американские законодатели пригрозили поддержкой ответных мер, которые могут подорвать военное и экономическое сотрудничество двух стран.

По их словам, Вашингтон и Эр-Рияд являются стратегическими партнерами во многих сферах. "Мы, однако, обеспокоены действиями королевства, направленными на то, чтобы искусственно исказить ситуацию на глобальных нефтяных рынках в условиях, когда страны во всем мире пытаются справиться с усиливающимся экономическим кризисом, а также кризисом в сфере здравоохранения, которые усугубляются пандемией [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19", - подчеркивается в письме, подписи под которым поставили почти 50 членов Палаты представителей Конгресса США.

"Если этот кризис не удастся устранить, будут подорваны совместные усилия наших стран в сфере экономического и военного сотрудничества", - отметили конгрессмены. "Как члены Конгресса мы отвергали и сводили на нет попытки свернуть это партнерство. Но если королевство не предпримет справедливые шаги, чтобы остановить этот искусственный энергетический кризис, мы поддержим любой встречный ответ, который правительство США сочтет уместным", - пригрозили республиканцы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готова ввести значительные пошлины на импортируемую нефть, если ситуация на мировом энергетическом рынке не нормализуется. Согласно сведениям агентства Рейтер, на введении пошлин на импортную сырую нефть настаивали в преддверии состоявшейся 3 апреля встречи с Трампом руководители ряда крупнейших американских энергетических компаний.

Действие соглашения ОПЕК+, державшегося на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшего стабилизировать цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель путем ограничения добычи, завершилось 31 марта 2020 года. Продлить его не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии коронавируса. 9 апреля в формате видеоконференции пройдет министерское совещание стран - участниц ОПЕК и не входящих в нее государств. На нем могут быть приняты решения о снижении добычи нефти для стабилизации цен на рынке.

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