В США за сутки умерло рекордное количество человек от коронавируса
Рекордное количество летальных исходов в результате заражения новым коронавирусом фиксируется в США второй день подряд: по итогам 8 апреля данный показатель достиг 1973 человек за сутки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС. свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.
Всего в настоящий момент в США зафиксировано 430 376 случаев заражения коронавирусом. Умерли 14 739 человек, поправились 23 707.
Прежний антирекорд - свыше 1,7 тыс. умерших за сутки - был зарегистрирован по итогам 7 апреля. До этого показатель в 1,4 тыс. жертв был зафиксирован 3 апреля.
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