Reuters: в США мигрантов будут проверять на коронавирус перед депортацией

Иммиграционная и таможенная полиция США планирует начать проверять часть находящихся под стражей нелегальных мигрантов на коронавирусную инфекцию перед депортацией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Правоохранительные органы будут приобретать по 2 тыс. тестов на коронавирус в месяц для проверки мигрантов, отметил источник агентства. По данным Reuters, США планируют принять соответствующие меры из-за жалоб властей других стран на то, что депортированные, возвращаясь, привозят коронавирус.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 870 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 49 тыс. человек.