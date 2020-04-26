Белый дом рассматривает возможность отставки главы минздрава

Белый дом на фоне пандемии рассматривает возможность отправить в отставку министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара. Об этом сообщила в субботу газета Politico, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям источников газеты в вашингтонской администрации, в Белом доме недовольны тем, какие меры принимал руководитель ведомства в рамках борьбы с распространением нового коронавируса в стране. Критику также вызвало его решение уволить директора участвующего в разработке вакцины от коронавируса Управления биомедицинских разработок и перспективных исследований при Минздраве США Рика Брайта. Азар утверждал, что того повысили и перевели в Национальные институты здравоохранения. По мнению же Брайта, он был отправлен на менее престижную должность по политическим соображениям.

Пост Азара может занять координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс или заместитель министра Эрик Харган. В Белом доме и Минздраве не стали подтверждать эту информацию.