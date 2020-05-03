Пилотажные группы ВС США пролетели над Вашингтоном в знак поддержки медиков

США 3 мая 2020 00:39 (UTC+04:00)
Пилотажные группы ВС США пролетели над Вашингтоном в знак поддержки медиков

Пилотажные группы ВВС и ВМС США Thunderbirds ("Буревестники") и Blue Angels ("Голубые ангелы") в субботу совершили демонстрационные полеты в небе над американской столицей, а также городами Балтимор (штат Мэриленд) и Атланта (штат Джорджия), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Акция была проведена в знак поддержки медиков и сотрудников служб оперативного реагирования, ведущих борьбу с пандемией нового коронавируса.

"Сейчас мы над столицей страны", - сообщила демонстрационная эскадрилья Thunderbirds на своей странице в Twitter, пролетая над Вашингтоном. В преддверии мероприятия обе пилотажные группы обратились к жителям городов с просьбой наблюдать за полетом из дома, не нарушая режим самоизоляции и нормы социальной дистанции.

На прошлой неделе Пентагон объявил о проведении в ближайшее время целой серии таких полетов над разными городами Соединенных Штатов. Первый из них прошел в начале неделе над Нью-Йорком и Филадельфией (штат Пенсильвания) и Трентоном (штат Нью-Джерси).

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