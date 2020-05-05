Nike пожертвует более 140 тыс. единиц одежды медработникам США и Европы

Американская компания Nike будет сотрудничать с рядом благотворительных организаций, чтобы обеспечить медицинских работников в США и Европе, задействованных в лечении инфицированных коронавирусом, 140 тыс. единиц одежды, обуви и необходимого снаряжения. Соответствующее сообщение размещено в понедельник на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно заявлению, медицинский персонал в числе прочего получит впервые специально созданные для него 32,5 тыс. пар обуви, которые будут направлены в госпитали Чикаго, Лос-Анджелеса, Мемфиса, Нью-Йорка, а также в ряд городов Европы, включая Барселону, Берлин, Лондон, Милан и Париж.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.